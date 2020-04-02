İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsünden 124 kişi daha hayatını kaybetti.
İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsünden 124 kişi daha hayatını kaybetti.
02.04.2020 13:01 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:01
İran 'da son 24 saat içerisinde korona virüsünden 124 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 3 bin 160'a, vaka sayısı ise 50 bin 468'e yükseldi. - TAHRAN
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Kaynak: İHA