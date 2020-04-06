İran'da son 24 saatte 136 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran'da son 24 saatte 136 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu ölenlerin sayısı 3 bin 739'a yükselirken, vaka sayısı 60 bin 500 olarak açıklandı.
06.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:19
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı.
Son 24 saat içerisinde 2 bin 274 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 136 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.
Cihanpur ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 60 bin 600'e, ölenlerin sayısının ise 3 bin 739'a yükseldiğini açıkladı.
Ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 24 bin 236 kişiye ulaştığını ifade eden Cihanpur, şu anda hastanelerde 4 bin 83 kişinin durumlarının ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüklerini söyledi. - TAHRAN
Kaynak: İHA
Etiketler: Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel