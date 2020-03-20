İran'da son 24 saatte 149 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1433'e yükseldi.
20.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:12
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1433'e yükseldi.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi