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İran'da son 24 saatte 149 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1433'e yükseldi.

20.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:12
İran'da son 24 saatte 149 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1433'e yükseldi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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