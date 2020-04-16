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İran'da son 24 saatte korona virüsünden 92 kişi öldü

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 4 bin 869'a yükselirken, vaka sayısı 77 bin 995 olarak açıklandı.

16.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:20
İran'da son 24 saatte korona virüsünden 92 kişi öldü
İran 'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 4 bin 869'a yükselirken, vaka sayısı 77 bin 995 olarak açıklandı.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 77 bin 995'e, ölü sayısının ise 4 bin 869'a yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde bin 606 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 92 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 52 bin 229'a ulaştığını ifade etti.
Cihanpur, şu ana kadar 310 bin 340 Covid-19 testi yapıldığını söyleyerek, "Şu anda hastanelerde 3 bin 594 kişi yoğun bakımda ve maalesef durumları ağır" dedi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel
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