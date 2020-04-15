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İran'da son 24 saatte korona virüsünden 94 kişi öldü

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 4 bin 777'ye yükselirken, vaka sayısı 76 bin 389 olarak açıklandı.

15.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:06
İran'da son 24 saatte korona virüsünden 94 kişi öldü
İran 'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 4 bin 777'ye yükselirken, vaka sayısı 76 bin 389 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 76 bin 389'a, ölenlerin sayısının ise 4 bin 777'ye yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde bin 512 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 94 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 49 bin 993 kişiye ulaştığını ifade etti. Cihanpur, şu ana kadar 299 bin 204 Covid-19 testi yapıldığını söyleyerek, "Şu anda hastanelerde 3 bin 643 kişi yoğun bakımda ve maalesef durumları ağır" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel
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