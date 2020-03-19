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İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can...

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1284'e yükseldi.

19.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:51
İran 'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1284'e yükseldi.
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İran’da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can...

Kaynak: AA

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Asya ülkesi İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can...
Etiketler : İran, Güncel

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