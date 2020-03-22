İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 129 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can...
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 129 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1685'e yükseldi.
22.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:58
İran 'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 129 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1685'e yükseldi.
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Kaynak: AA