İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 144 kişi...
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 144 kişi artarak, 2 bin 378'e yükseldi.
27.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:36
İran 'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 144 kişi artarak, 2 bin 378'e yükseldi.
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Kaynak: AA