İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 139 artarak, 2...
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 139 artarak, 2 bin 517'ye yükseldi.
28.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:42
İran 'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 139 artarak, 2 bin 517'ye yükseldi.
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Kaynak: AA