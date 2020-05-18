İran'da sosyal mesafeye aykırı anma töreni

İran'da sosyal mesafeye aykırı anma töreniİran, (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında olan İran'da kapalı bir alanda toplanan bir grup,sosyal mesafeyi hiçe sayarak anma töreni gerçekleştirdi.

18.05.2020 12:56 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:58
İran'da sosyal mesafeye aykırı anma töreni
İran, (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında olan İran'da kapalı bir alanda toplanan bir grup,sosyal mesafeyi hiçe sayarak anma töreni gerçekleştirdi. O anlar ise amatör kameralarca an be an kayda alındı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında olan İran'ın Kum şehrinde, onlarca kişi sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak şehit düştüğü ifade edilen İmam Ali bin Ebu Talib'i anmak için onlarca kişi kapalı bir alanda sosyal mesafe kurallarını gözetmeksizin maskesiz bir şekilde anma törennde bir araya geldi. Sosyal medyaya düşen görüntüyle ilgili İran polisinin soruşturma başlattığı öğrenildi. İran’da sosyal mesafeye aykırı anma töreni

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İran, DHA, Güncel, Haber

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