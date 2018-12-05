İran'da Su Bütçesi Dolayısıyla İstifa Dalgası

İran
Parlamentosu İsfahan eyaleti milletvekilleri, eyaletin su bütçesine itiraz ederek istifa ettiklerini duyurdu.
İran medyasında yayınlanan habere göre, İran Parlamentosu'nda ülkenin merkezindeki İsfahan eyaleti milletvekilleri, 2019 yılı bütçe taslağında eyaletin su bütçesinin kaldırılmasını protesto ederek görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.
20 milletvekili yaptıkları ortak açıklamada, " Cumhurbaşkanı Ruhani
, seçim kampanyasını yürütürken İsfahan halkına şehrin Zayenderud Nehri'ni yeniden canlandıracağını vadetmesine rağmen 2019 yılı bütçesinde suya ihtisas edilen bütçeyi kaldırdı" ifadesini kullandı. - TAHRAN
İran
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:31