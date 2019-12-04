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İran'da Şubat 2020 Milletvekilliği Seçimleri maratonu başladı

ABD yaptırımları ve benzin zammı sonrası yaşanan olaylar nedeniyle zor günler geçiren İran, 21 Şubat 2020'de yapılacak 11. Dönem İran Meclisi Milletvekilliği ve Uzmanlar Meclisi ara dönem seçimlerine hazırlanıyor.

04.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:58İran'da Şubat 2020 Milletvekilliği Seçimleri maratonu başladı
ABD yaptırımları ve benzin zammı sonrası yaşanan olaylar nedeniyle zor günler geçiren , 21 Şubat 2020'de yapılacak 11. Dönem İran Meclisi Milletvekilliği ve Uzmanlar Meclisi ara dönem seçimlerine hazırlanıyor.
Adaylık başvurusunun başlamasının üzerinden sadece üç gün geçmesine rağmen şimdiden 3 binin üzerinde kişinin kayıt yaptırdığı belirtiliyor.
İran Meclisi'nin yeni milletvekili adayları gelecek döneme ilişkin görüş ve vaatlerini AA muhabirine anlattı.
"Halkın sorunlarıyla ilgilenmek için Meclis'e girmeye karar verdim"
İran İçişleri Bakanlığı Yüksek Seçim Kurulu Sözcüsü İsmail Musevi, aday başvuru sürecinin başladığı ilk üç günde 338'i kadın 2 bin 742'si erkek 3 bin 80 kişinin kayıt yaptırdığını ve kadın adaylarda başvuruların önceki döneme göre yüzde 51 arttığını belirtti.
İlk defa milletvekilliği için adaylık başvurusunda bulunduğunu söyleyen Meryem Niru ise ülkedeki genç işsiz sorununa işaret etti.
Herhangi bir partiye üye olmadığını ve hiçbir siyasi faaliyet içinde bulunmadığını anlatan Niru, "Halkın sorunlarıyla ilgilenmek için Meclis'e girmeye karar verdim. Kendim de genç bir çalışan olduğum için özellikle gençlerin sorunlarını daha iyi anlayacağımı düşündüm. İşsizliğin arttığı bir süreçteyiz, işsiz gençler hiçbir şekilde yeni bir hayat kuramaz." diye konuştu.
Tahran'daki bir ruh ve sinir hastalıkları merkezinde görev yaptığını kaydeden Niru, toplumda psikolojik sorunlar yaşayan insanların dışlandığına dikkati çekerek, "Eğer seçilirsem ülkemizdeki toplumsal ve psikolojik sorunlarla ilgilenmek istiyorum. Uyuşturucu bağımlıları gibi sorunlarımız var. Elimden geldiği kadar toplumun bu kesimlerine yardımcı olacağım." ifadelerini kullandı.
"Meclis iyi ve etkili kanunlar çıkarabilir"
Hukuk danışmanı Hüseyin Ali Kerimi de yıllardır devletin değişik kurumlarında görev yaptığını ve tecrübesini halk için değerlendirmek amacıyla milletvekilliğine aday olduğunu söyledi.
Yaklaşık 20 yıllık avukat olduğunu belirten Kerimi, hiçbir partiye üye olmadığını ve herhangi bir veto ile karşılaşacağını düşünmediğini dile getirdi.
İran devlet televizyonunun eski spikerlerinden 8. Dönem İran Meclisi Milletvekili Ali Rıza Dehkan da 2 dönemin ardından yeniden adaylık başvurusu yaptığını belirtti.
Daha temiz ve çalışkan bir Meclis için bağımsız aday olduğunu kaydeden Dahkan, "Geçen süre zarfında seçmenlerle çok yakın irtibatta bulundum. Zanaatkar, çiftçi, besici, öğrenci kısaca toplumun tüm kesimleriyle yakın ilişki kurdum. Sorun ve sıkıntılarını iyi biliyorum. Meclis iyi ve etkili kanunlar çıkarabilir." görüşlerini paylaştı.
Reformist isimlerin adaylıklarının reddedileceği iddiası
Ülkenin 31 eyaleti ve ilçelerindeki seçim merkezlerinde 1 Aralık'ta başlayan adaylık başvuru süreci 7 Aralık'ta sona erecek. Uzman Meclisi'nin ara dönemi için ise kayıt süreci 6 Aralık'ta başlayacak. Adaylar bu süre zarfında tüm il ve ilçe merkezlerinden kayıt yaptırabilecek.
Seçimlerde "reformistlerin adaylıklarının Anayasayı Koruyucular Konseyi (Nigehban) tarafından reddedileceği" iddiaları bir süredir ülke gündemindeki yerini koruyor. Reformist siyasetçiler, bir süredir İran lideri Ali Hamaney tarafından atanan Nigehban'ın muhafazakarları destekleyeceği ve reformistlerin adaylıklarını reddedeceği yönünde eleştiriler dile getiriyor.
Ülkede 290 sandalyeli İran Meclisi seçimleri 4 yılda, Uzmanlar Meclisi seçimleri ise 8 yılda bir düzenleniyor. 5'inci dönem Uzmanlar Meclisi seçimleri 26 Şubat 2016'da düzenlenmişti. Söz konusu meclis üyelerinden bazılarının vefat etmeleri nedeniyle ara dönem seçimi yapılıyor. Üyeleri doğrudan halk tarafından seçilen Uzmanlar Meclisi, 86 din adamından oluşuyor. Uzmanlar Meclisi, İran'ın en önemli otoritesi olan "Rehber"in (Ayetullah Ali Hamaney) atanması, denetlenmesi ve Rehber'in ölmesi halinde yeni dini liderin belirlenmesi görevlerini yürütüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel

Kaynak: AA

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