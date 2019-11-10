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İran'da tarihi "İpek Yolu Sempozyumu"

İran'ın kuzeybatısındaki Kazvin kentinde "Barış ve Dostluk Yolu" sloganıyla uluslararası İpek Yolu Sempozyumu düzenlendi.

10.11.2019 17:17 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:19
'ın kuzeybatısındaki Kazvin kentinde "Barış ve Dostluk Yolu" sloganıyla uluslararası İpek Yolu Sempozyumu düzenlendi.
Kazvin Valisi Hediyetullah Cemalpur, 'ın Tahran Büyükelçisi Abdulgafur Lival ile İtalya, Japonya, Rusya, Çin, Özbekistan ve Kazakistan'dan bilim adamlarının katıldığı programda Türkiye'yi Tahran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Hasan Ekinci temsil etti.
Afganistan Büyükelçisi Lival, İpek Yolu'nun diriltilmesi için bölgesel barışın sağlanması, bunun için de öncelikle ülkesindeki barışın temin edilmesi gerektiğini söyledi.
Kazvin Valisi Cemalpur da İpek Yolu üzerindeki ülkelerin bilimsel ve kültürel iş birliğinin bölgedeki barış ve dostluğu artıracağını ifade etti.
Programda, Afganistan'dan gelen yerel müzik grubu, geleneksel enstrümanlarla ilahiler seslendirdi. Çin'den Akdeniz'e kadar uzanan yolun yeniden canlanması için de sunumlar yapıldı.
İran'da tarihi

Afganistan, İpek Yolu, İran, Güncel

Kaynak: AA


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