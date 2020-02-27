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İran'da tartışma yaratan görüntü! Hastaneler, tütsüyle korunuyor

Vaka sayının her geçen gün arttığı İran'da acil servisteki görevliler koronavirüsten korunmak için tütsü yakıyor. Virüsten korunmak için en iyi çarenin bu olduğunu savunan görevlilere ait video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

27.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:19

Çin'de başlayan ve tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını, 'da da etkisini artırarak devam ediyor. Ülkenin oldukça şiddetli bir biçimde karşılaştığı salgında şu ana kadar bildirilen ölü sayısı 19'u bulurken, son verilere göre toplam vaka sayısı da 140'a yükseldi.

ACİL SERVİSTEKİ GÖREVLİLER TÜTSÜ YAKIYOR

Ülke genelinde birçok şehirde rastlanan virüse karşı ise hastanelerde oldukça komik koruma yöntemleri ortaya çıktı. Sosyal medyada oldukça tepki çeken görüntülerde, acil servisteki görevliler dezenfektan olarak tütsü yakıyor.

EN İYİ ÇARENİN BU OLDUĞUNU SAVUNUYORLAR

İran'da kaydedildiği bildirilen görüntülerde elinde çeşitli ot karışımının yakıldığı tütsü, virüsü öldürmek amacıyla bir görevli tarafından acil servis içinde dolaştırılıyor. Başka bir hastanede, hemşire olduğu iddia edilen bir kadının "En iyi çare bu" sözleriyle salladığı tütsü görülüyor.

İran'da çekilen görüntüler, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

İran'da tartışma yaratan görüntü! Hastaneler, tütsüyle korunuyor

Acil Servis, İran, Dünya, Güncel


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