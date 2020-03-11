İran'da tüm spor müsabakalarına 'korona virüs' iptali
İran'da tüm spor müsabakalarının korona virüs nedeniyle 20 Nisan'a kadar iptal edildiği duyuruldu.
11.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:29
İran 'da tüm spor müsabakalarının korona virüs nedeniyle 20 Nisan'a kadar iptal edildiği duyuruldu.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüs nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırıyor. İran'da korona virüs ile mücadele birimi tarafından alınan kararda, korona virüse karşı önlem amacıyla ülke genelinde tüm spor karşılaşmalarının 20 Nisan'a kadar iptal edildiği açıklandı. Ayrıca, ülke genelindeki spor salonlarının da kapalı olacağı belirtildi.
İran'da aralarında üst düzey siyasi isimlerin de olduğu 354 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam 9 bin korona virüs vakası bulunuyor. - TAHRAN
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüs nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırıyor. İran'da korona virüs ile mücadele birimi tarafından alınan kararda, korona virüse karşı önlem amacıyla ülke genelinde tüm spor karşılaşmalarının 20 Nisan'a kadar iptal edildiği açıklandı. Ayrıca, ülke genelindeki spor salonlarının da kapalı olacağı belirtildi.
İran'da aralarında üst düzey siyasi isimlerin de olduğu 354 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam 9 bin korona virüs vakası bulunuyor. - TAHRAN
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, İran, Güncel
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