Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››- İran'da tüm uyarılara rağmen halk sokağa çıkmaya devam ediyor - Haberler

- İran'da tüm uyarılara rağmen halk sokağa çıkmaya devam ediyor

- İran'da tüm uyarılara rağmen halk sokağa çıkmaya devam ediyor İran'da korona virüs salgını ve tüm uyarılara rağmen sokağa çıkmaya devam ediyor.

21.03.2020 20:21 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:22
- İran'da tüm uyarılara rağmen halk sokağa çıkmaya devam ediyor
TAHRAN - İran'da korona virüs salgını ve tüm uyarılara rağmen sokağa çıkmaya devam ediyor. İran, ülke genelinde nevruz kutlamalarını sürdürdü.
İran'da Hicri Şems'i takviminin başlangıcı (20 Mart) ve yeni yılın başlangıç günü olan Nevruz, binlerce yıldır İran coğrafyasında baharın gelişi olarak kutlanıyor. Birçok İranlı için Nevruz Bayramı, akrabalarıyla zaman geçirmek ve ülkenin diğer şehirlerine seyahat etmek için bir fırsat ancak ülkede hızla yayılmaya başlayan korona virüs ve binleri bulan ölü sayısı bile nevruz kutlamalarını engelleyemedi. İran'daki yetkililer karantina uygulamasının çağ dışı olduğunu vurgularken, şehirler arası seyahatlerden ve sokağa çıkmama konusunda sadece halka ciddi uyarılar yapmıştı.
İran Kızılay Derneği Başkanı Kerim Himmeti son birkaç gün içerisinde İran'da nevruz bayramı için 13 eyaletten toplam 970 bin aracın çıkış yaptığını söyleyerek, "Eğer her bir arabada 3 kişi olduğunu varsayarsak 4 gün içerisinde toplam 3 milyon kişi eyaletler arası gidiş geliş yapacak" ifadelerini kullandı.
Yetkililerden gelen korona virüs uyarılarına rağmen nevruz alışverişlerine ve ziyaretlerine devam eden İranlılar için "evde kalın" çağrıları gelmeye devam ederken, İran için asıl korkutucu tablonun Nisan ayı sonlarında yaşanacağı belirtiliyor.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur'un İran'da korona virüsün yayılımına ilişkin verdiği bilgide, virüsün ülke genelinde her 10 dakika da bir İranlının ölümüne neden olduğunu açıklamıştı.
İran Dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise yeni yıl için yayınlandığı mesajında, bir önceki yıla sel felaketi ile başladıklarını ve korona virüsü ile yılı bitirdiklerini söyleyerek, "Yeni yılın daha iyi olmasını umut ediyoruz" ifadesini kullanmıştı.
İran'da artarak yayılmaya devam eden korona virüs nedeniyle ülke genelinde ölü sayısı bin 433 ve vaka sayısı 19 bin 644 olarak açıklanmıştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
- İran’da tüm uyarılara rağmen halk sokağa çıkmaya devam ediyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

- İran'da tüm uyarılara rağmen halk sokağa çıkmaya devam ediyor
Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bilanço ağırlaşıyor! İtalya’da koronadan bir günde en fazla ölüm Haberler
Bilanço ağırlaşıyor! İtalya'da koronadan bir günde en fazla ölüm
ABD’de koronavirüs vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı Haberler
ABD'de koronavirüs vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı Haberler
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı
Hastane, 21 yaşındaki hastanın koronadan öldüğü iddialarına yanıt verdi Haberler
Hastane, 21 yaşındaki hastanın koronadan öldüğü iddialarına yanıt verdi
Ankara’nın ardından bir büyükşehirden daha 65 yaş üstü kararı geldi Haberler
Ankara'nın ardından bir büyükşehirden daha 65 yaş üstü kararı geldi
İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirdi Haberler
İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirdi
Sağlık Bakanı Koca’dan vatandaşlara hayati koronavirüs uyarısı Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan vatandaşlara hayati koronavirüs uyarısı
Günün en çok konuşulan videosu hakkında İsmailağa Vakfı açıklama yaptı Haberler
Günün en çok konuşulan videosu hakkında İsmailağa Vakfı açıklama yaptı

Son Dakika Güncel Haberleri

Pegasus'tan, 65 yaş üstü yolcuları için duyuru - Haber Adapazarı Halk Eğitim Merkezinde sağlık çalışanları için maske mesaisi - Haber Virajı alamayan otomobil 40 metre yükseklikten düştü - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı - Haber 40 metrelik duvardan alt yola uçan sürücü kazayı ucuz atlattı - Haber Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi - Haber Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı - Haber 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı - Haber Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı - Haber İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var - Haber İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler
Loading