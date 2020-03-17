İran'da türbelerin kapatılmasını protesto eden 11 kişi gözaltına alındı
İran'da ölümlere yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında türbelerin kapatılmasına karşı çıkan ve Kum'daki Fatıma-i Masume Türbesi'ne zarar veren 11 kişi gözaltına alındı.
17.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:26
İran 'da ölümlere yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında türbelerin kapatılmasına karşı çıkan ve Kum'daki Fatıma-i Masume Türbesi'ne zarar veren 11 kişi gözaltına alındı.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na konuşan Kum Devrim ve Genel Başsavcısı Hasan Garib, türbelerin kapatılmasını protesto eden bir grubun Fatıma-i Masume Türbesi'ne zarar verdiğini söyledi.
Garib, "Bir grubun, Hazreti Masume Türbesi'ne saygısızlıkta bulunmasının ardından 11 kişi gözaltına alındı." dedi.
İran'da salgına karşı tedbirler kapsamında türbe, müze ve tarihi mekanlar ziyarete kapatılmıştı. Kum kentinde türbelerin kapatılmasını protesto ederek, Masume Türbesi'ne zorla girmeye çalışan bir grup ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı.
İran Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 988'e, vaka sayısının ise 16 bin 169'a yükseldiğini bildirmişti.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na konuşan Kum Devrim ve Genel Başsavcısı Hasan Garib, türbelerin kapatılmasını protesto eden bir grubun Fatıma-i Masume Türbesi'ne zarar verdiğini söyledi.
Garib, "Bir grubun, Hazreti Masume Türbesi'ne saygısızlıkta bulunmasının ardından 11 kişi gözaltına alındı." dedi.
İran'da salgına karşı tedbirler kapsamında türbe, müze ve tarihi mekanlar ziyarete kapatılmıştı. Kum kentinde türbelerin kapatılmasını protesto ederek, Masume Türbesi'ne zorla girmeye çalışan bir grup ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı.
İran Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 988'e, vaka sayısının ise 16 bin 169'a yükseldiğini bildirmişti.
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Kaynak: AA
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