Haberler » Güncel » İran'da Türk asıllı milletvekilinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

İran'da Türk asıllı milletvekilinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

İran Meclisi Batı Azerbaycan Eyaleti Milletvekili Seyyid Hadi Bahadırı, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyerek, terör örgütü PKK ve savunucularının yok olması gerektiğini belirtti.

16.10.2019 16:56İran'da Türk asıllı milletvekilinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
İran Meclisi Batı Azerbaycan Eyaleti Milletvekili Seyyid Hadi Bahadırı, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyerek, terör örgütü PKK ve savunucularının yok olması gerektiğini belirtti.
Bahadırı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İster DAEŞ, İsterse PKK olsun teröristler ve onları savunanlar yok olmalıdır. Daha önce terörün acısını çektik." ifadelerini kullandı.
İran Meclisi'nde Barış Pınarı Harekatı tartışmaları
İran Meclisi'nde geçtiğimiz günlerde Kürt kökenli bazı milletvekilleri Barış Pınarı Harekatı'na karşı tepki göstermişti. Bukan Milletvekili Kasım Osmani'nin Türkiye'yi hedef alan sözlerine sessiz kalmayan Türk kökenli milletvekilleri harekatı destekleyen açıklamalarda bulunmuştu.
İran Meclisi Doğu Azerbaycan Eyaleti Milletvekili Muhammed Hasan Nejad, "Biz düne kadar onlara 'ABD'nin desteklediği teröristlerdir ve askerlerimizi şehit ediyorlar' diyorduk. Şimdi ne oldu da bu teröristler için üzülüyoruz?" diye konuşmuştu.

Barış Pınarı Harekatı, Milletvekili, İran, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:54 Barış Pınarı'ndan hareketli saatler! Teröristlere ait İHA düşürüldü, füze rampası ele geçirildi
18:54 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD heyetini kabul etti
18:52 TRT Genel Müdürü Eren, Akçakale'de
18:52 Bedensel engelli darbedildikten sonra gasbedildi
18:50 Gasp şüphelisi yakalandı
18:50 2 Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
18:49 Spor boluspor, çıkış yakalamak istiyor
16.10.2019 18:55:32