İran'da Türkiye'ye getirildikten sonra gözlem altına alınanların durumu yarın netleşecek
İran'dan uçakla Türkiye'ye getirilen ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle 25 Şubat'ta tedbiren 14 gün gözlem altına alınanların taburcu edilip edilmeyecekleri yarın yapılacak testin ardından belli olacak.
08.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:16
İran 'dan uçakla Türkiye 'ye getirilen ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle 25 Şubat'ta tedbiren 14 gün gözlem altına alınanların taburcu edilip edilmeyecekleri yarın yapılacak testin ardından belli olacak.
Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Tıbbi Gözlem Kliniği'nde Kovid-19 açısından gözlem altında tutulan vatandaşlara, 90 dakikada sonuç alınabilen yerli tanı kitinin kullanıldığı son test yapılacak.
Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Tıbbi Gözlem Kliniği'nde Kovid-19 açısından gözlem altında tutulan vatandaşlara, 90 dakikada sonuç alınabilen yerli tanı kitinin kullanıldığı son test yapılacak.
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Kaynak: Euronews.com
Haberin Videosu :İran'da Türkiye'ye getirildikten sonra gözlem altına alınanların durumu yarın netleşecek
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