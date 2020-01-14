Haberler » Güncel » İran'da uçak faciasında ölenlerin cenazeleri ailelerine gönderiliyor - Haber

İran'da uçak faciasında ölenlerin cenazeleri ailelerine gönderiliyor

İran'da uçak kazasında hayatını kaybeden 61 kişinin kimlik tespitinin yapıldığı ve cenazelerinin ailelerine gönderileceği bildirildi.

14.01.2020 10:59 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:04İran'da uçak faciasında ölenlerin cenazeleri ailelerine gönderiliyor
'da uçak kazasında hayatını kaybeden 61 kişinin kimlik tespitinin yapıldığı ve cenazelerinin ailelerine gönderileceği bildirildi.

İran'da Savcılığı cezai işlemler birimi gözetmeni Muhammed Şehriyari, düşen uçakla ilgili yapılan son işlemler hakkında bilgi vererek, "Olayın gerçekleştiği ilk andan itibaren konuyu ele aldık. Kimlik tespiti ve uzuvların bir araya getirilmesi için gerekli emirleri verdik" açıklamasında bulundu.

Şehriyari, "Ölen 176 kişiden hem kendi vatandaşlarımızın hem de diğer ülke vatandaşlarının kimlik tespitleri için gerekli DNA testlerinin yapılması amacıyla adli tıp doktorlarını görevlendirdik" dedi.

Muhammed Şehriyari dağılmış ceset parçalarının bir bütün olarak bir araya getirilmesi için gerekli emirleri verdiklerini söyleyerek, "İlk andan itibaren kazada ölenlerin ailelerinden adli tıp kurumuna DNA örneklerini vermelerini rica ettik. Büyük bir dikkatle bu numuneler incelendi ve şimdiye kadar 61 ceset tanımlanıp bir araya toplanarak ailelerine verilmeye hazır hale getirildi. Tabii ki 4 İsveç vatandaşı ve birkaç Afganistan vatandaşı için DNA çalışması başlatamadık ancak Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla bu konuyla ilgili çalışmalar da yürütüyoruz" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Tahran, İran, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:05  Azerbaycan'da Kanuni dönemine ait belge bulundu - Haber
13:04  Çekicinin kaldırdığı araçtan düştüğü öne sürülen kadın yaralandı - Haber
13:04  Eskişehir'deki cinayet güvenlik kamerasında - Haber
13:04  Manisa'da bir kadın evine gizlice giren erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - Haber
13:04  Van'da AK Parti ilçe başkanlıklarına atama yapıldı - Haber
12:00  Ukrayna'da sıcak su borusunun patlaması sonucu asfalt çöktü: 6 yaralı - Haber
11:51  Mersin'de devlet hastanesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı - Haber
11:42  10 gündür kayıp olan Gülistan'ın odasında intihar mektubu bulundu - Haber
08:53  Vinç devrilince çatıya tutunan işçi düşerek hayatını kaybetti - Haber
07:28  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Haber
14.01.2020 13:06:52