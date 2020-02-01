İran'da uçak pistten çıktı

İran 'da Tahran-Kirmanşah seferi yapan yolcu uçağı pistten çıktı.

İran'da Tahran - Kirmanşah seferi yapan İran Air'e ait yolcu uçağı inişi sırasında yoğun kar yağışı ve pistin kaygan olmasından dolayı pistten çıktı. Kirmanşah Havaalanı Emniyet Müdürü Albay Siyamek Yedii, "Bugün saat sabah 06.00'da Tahran - Kirmanşah seferini yapan İran Air şirketine ait yolcu uçağı Şehit Eşrefi Havaalanı'na inişi sırasında yoğun kar yağışı ve pistin kaygan olmasından kaynaklı uçağın tekerleklerinden biri pistten çıktı" açıklamasında bulundu.

Uçakta bulunan 102 yolcunun hiçbir zarar görmediğini söyleyen Yedii, "Neyse ki pilotun becerisi sayesinde durum kontrol altına alındı ve uçakta bulunan yolcular hiçbir zarar görmediler" dedi.

Albay Siyamek Yedii, "Bu küçük olayın ardından yolcular uçaktan hemen tahliye edilerek Şehit Eşrefi Havaalanı ana salonuna götürüldüler" ifadelerini kullandı. - TAHRAN