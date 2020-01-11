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İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İran'da Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının düşmesine neden olan füzenin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

11.01.2020 19:38 | Son Güncelleme: 11.01.2020 19:56

Havayolları'na (MAU) ait yolcu uçağının, Devrim Muhafızları tarafından ateşlenen bir roketle vurulması sonucu 176 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İNTERNETE SIZDIRILDI

İran medyası tarafından internete sızdırılan 23 saniyelik görüntüde, roketin fırlatılma ve yerden yükselerek hedefe doğru gidiş anları kameraya yansıdı. Görüntüde videoyu çekenlerin, "Şu an ateşleniyor birazdan patlayacak. Evet, şu an ateşlendi bir patlama oldu ve patlamadan dolayı her yer aydınlandı" ifadeleri yer aldı.

İRAN FÜZEYLE VURULDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

İran Dışişleri Bakanlığı ve İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, uçak kazasına "insani hata ile yanlışlıkla" ateşlenen bir roketin sebep olduğu belirtildi. İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade de yaptığı açıklamada tüm sorumluluğu üzerine aldığını bildirdi.

RUHANİ: ÜZGÜNÜZ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hava savunma sistemi tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağıyla ilgili, "Bu, kolayca bir kenara bırakılacak mesele değildir. Facianın nedeni ve failleriyle ilgili tahkikat devam etmeli ve bu affedilemez yanlışın sorumluları hakkında yasal işlem yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Bu süreçte insani hata nedeniyle yanlışlıkla (füze) fırlatılması, onlarca insanın ölümüyle sonuçlanan bir faciaya yol açmıştır." değerlendirmesinde bulunan Ruhani, faciaya yol açan yanlış nedeniyle üzgün olduklarını ifade etti.

UKRAYNA HAVAYOLLARI: ARTIK İRAN ÜZERİNDE UÇUŞ YAPMAYACAĞIZ

İran'ın füze zannettiği için uçağını düşürdüğü Ukrayna'dan ilk hamle geldi. Ukrayna Uluslararası Havayolları, yaptığı açıklamada artık İran üzerinde uçuş yapılmayacağını duyurdu. Ukrayna Uluslararası Havayolları'ndan yapılan açıklamada, İran'ın tam sorumluluk alması gerektiği vurgulanırken, İranlı yetkililerin havaalanını kapatması söylendi. Uçak ve havayolu hareket memuru arasında konuşarak iletişim kurulduğu da aktarıldı.

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İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Devrim Muhafızları, Ukrayna, İran, Güncel

Kaynak: İHA


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