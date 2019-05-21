21.05.2019 20:33
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İran'da Uluslararası Kur'an Fuarına Yoğun İlgi

- İran'da uluslararası Kur'an fuarına yoğun ilgiTAHRAN - İran'da 27'ncisi düzenlenen uluslararası Kur'an-ı Kerim Fuarı başkent Tahran'daki İmam Humeyni Musallası'nda İranlıların yoğun katılımıyla devam ediyor.

- İran'da uluslararası Kur'an fuarına yoğun ilgi

TAHRAN - İran'da 27'ncisi düzenlenen uluslararası Kur'an-ı Kerim Fuarı başkent Tahran'daki İmam Humeyni Musallası'nda İranlıların yoğun katılımıyla devam ediyor.
İran'da düzenlenen uluslararası Kur'an-ı Kerim Fuarı'nın Ramazan ayının 19. gününe kadar devam edeceği belirtilirken, fuar 14 bölüme ayrılan 38 bin metrekarelik bir alanda organize edildi. İran'da düzenlenen uluslararası Kur'an-ı Kerim Fuarı'na farklı ülkelerden getirilen Kur'an-ı Kerim'ler İranlılardan yoğun ilgi gördü. İran'daki uluslararası Kur'an-ı Kerim Fuarı'na Malezya, Umman, Yemen Afganistan ve Tunus gibi ülkeler katılırken, bu yılki onur konuğu ülke Pakistan oldu.
Başkent Tahran'da 27'ncisi düzenlenen uluslararası Kur'an-ı Kerim Fuarı'nın 11 Mayıs'ta gerçekleştirilen açılışına İran İslami İrşad ve Kültür Bakan Yardımcısı Abdulhadi Fıkhizade ve Uluslararası Fuar Dairesi yetkilisi Mahmud Vaizi katılmıştı. İran'da Uluslararası Kur'an Fuarına Yoğun İlgi İmam Humeyni, Tahran, İran, Güncel
Kaynak: İHA