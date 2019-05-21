İran'da Uluslararası Kur'an Fuarına Yoğun İlgi

- İran
'da uluslararası Kur'an fuarına yoğun ilgi
TAHRAN - İran'da 27'ncisi düzenlenen uluslararası Kur'an-ı Kerim Fuarı başkent Tahran
'daki İmam Humeyni
Musallası'nda İranlıların yoğun katılımıyla devam ediyor. İran'da düzenlenen uluslararası Kur'an-ı Kerim Fuarı'nın Ramazan ayının 19. gününe kadar devam edeceği belirtilirken, fuar 14 bölüme ayrılan 38 bin metrekarelik bir alanda organize edildi. İran'da düzenlenen uluslararası Kur'an-ı Kerim Fuarı'na farklı ülkelerden getirilen Kur'an-ı Kerim'ler İranlılardan yoğun ilgi gördü. İran'daki uluslararası Kur'an-ı Kerim Fuarı'na Malezya
, Umman, Yemen Afganistan
ve Tunus
gibi ülkeler katılırken, bu yılki onur konuğu ülke Pakistan
oldu.Başkent Tahran'da 27'ncisi düzenlenen uluslararası Kur'an-ı Kerim Fuarı'nın 11 Mayıs'ta gerçekleştirilen açılışına İran İslami İrşad ve Kültür Bakan Yardımcısı Abdulhadi Fıkhizade ve Uluslararası Fuar Dairesi yetkilisi Mahmud Vaizi katılmıştı.
İmam Humeyni
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Kaynak: İHA