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İran'da Uzmanlar Meclisinden yabancı sosyal medya uygulamalarına yasak

İran'daki protestolar nedeniyle kesilen internet erişiminin yeniden sağlanmasının ardından, ülke liderini seçme ve denetleme görevine sahip Uzmanlar Meclisi, yabancı sosyal medya uygulamalarının yasaklanması yönünde karar çıkardı.

21.11.2019 18:00 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:00İran'da Uzmanlar Meclisinden yabancı sosyal medya uygulamalarına yasak
'daki protestolar nedeniyle kesilen internet erişiminin yeniden sağlanmasının ardından, ülke liderini seçme ve denetleme görevine sahip Uzmanlar Meclisi, yabancı sosyal medya uygulamalarının yasaklanması yönünde karar çıkardı.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Uzmanlar Meclisi Sözcüsü Ayetullah Ahmed Hatemi, Kum'da düzenlenen Uzmanlar Meclisi Siyasi, Sosyal ve Kültürel Komisyonu sırasında yaptığı açıklamada, ülkedeki son protestolar sırasında yabancı sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarının "tahrip edici" rol oynadığını söyledi.
Yabancı sosyal medya uygulamaları ve mesajlaşma programlarının faaliyetlerinin engellenmesi yönünde karar çıkarıldığını aktaran Hatemi, "Uzmanlar Meclisi, Siyasi, Sosyal ve Kültürel Komisyonu üyeleri, çıkardıkları kararla yetkililerin bu şebekelerin ülkedeki faaliyetlerine bundan böyle izin vermemesi gerektiğini vurguladılar." ifadesini kullandı.
Hatemi, Uzmanlar Meclisi üyelerinin, benzin zammının ülkedeki temel ihtiyaç malzemelerinin artışına neden olmaması için güçlü ve sağlam hükümet denetimi yapılmasını istediğini de sözlerine ekledi.
İran'da ülke liderini seçme ve denetleme görevine sahip Uzmanlar Meclisi tarafından çıkarılan yabancı sosyal medya uygulamalarını yasaklama kararının uygulanıp uygulanmayacağı henüz netlik kazanmadı.
İran'da benzin zammı protestolara yol açtı
ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine üç kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başladı.
Yetkililer olaylarda şu ana kadar 6 güvenlik görevlisi ve 1 göstericinin hayatını kaybettiğini açıkladı, gösterilerle ilgili gözaltına alınan kişi sayısı da bini aştı. Uluslararası Af Örgütü ise 21 kentte en az 106 kişinin öldüğünü duyurdu.
İran yönetimi, gösterilerin ülke dışından organize edildiğini savunuyor. Göstericiler, sosyal medya ve mobil mesajlaşma uygulamaları üzerinden organize olduğu için cumartesi günü ülke genelinde istisnai durumlar dışında internet erişimi engellenmişti.
İnternete erişim bugün itibarıyla yeniden başlamıştı.
2017'deki gösteriler sonrasında Telegram kapatılmıştı
İran'da Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı yasak.
Meşhed kentinde Aralık 2017'de ekonomik sorunlar nedeniyle başlayıp diğer şehirlere rejim karşıtı protesto olarak yayılan gösteriler sonrası Nisan 2018'de de "ulusal güvenlik" gerekçesiyle Telegram kapatılmıştı. Buna rağmen şifre kırıcı programlar kullanan İranlı kullanıcılar uygulamalara erişim sağlayabiliyor.
Instagram, WhatsApp ve Viber gibi yabancı mesajlaşma uygulamaları ise bugüne kadar yasak kapsamına alınmadı.
Twitter ülkede yasak olmasına rağmen İran lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif başta olmak üzere devletin üst düzey isimleri tarafından aktif olarak kullanılıyor.

İran, Güncel

Kaynak: AA

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