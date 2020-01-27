Haberler » Güncel » İran'da yaklaşık 6 bin göçmen kuş telef oldu - Haber

İran'da yaklaşık 6 bin göçmen kuş telef oldu

İran'ın Mazenderan eyaletine bağlı Behşehr ilçesindeki Miyankale Ulusal Parkı'nda 5 bin 950 kuş telef oldu.

27.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:46İran'da yaklaşık 6 bin göçmen kuş telef oldu
'ın Mazenderan eyaletine bağlı Behşehr ilçesindeki Miyankale Ulusal Parkı'nda 5 bin 950 kuş telef oldu.
İranlı Öğrenciler Ajansı'na (ISNA) göre, Hazar Denizi'ndeki Gürgan Körfezi'nde yer alan Miyankale Ulusal Parkı'nda yaklaşık bir haftada 5 bin 950 göçmen kuş öldü.
Ölüm nedeni henüz belirlenemezken, İran Veteriner Kurumu, gıda zehirlenmesi ihtimaline işaret etti.
İran Çevre ve Yaban Hayatı Koruma Ofisi, ulusal park ve çevresinde av yasağı getirdi.
Her yıl 5'ten fazla kuş türüne ve yarım milyondan fazla kuşa ev sahipliği yapan parkta, flamingolar, pelikanlar, sülünler, ördekler, gri leylekler ve kartallar bulunuyor.

Hazar Denizi, İran, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:31  Tek isteği, çocuğunun sesini duyabilmek
14:30  Çaldıran Belediyesinden depremzedeler için yardım kampanyası
14:30  Eskimeyen şarkılarla geçmişe yolculuk yaptılar
14:35  Sebze ve meyve deposunda çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alındı
14:34  App Store 2020 uygulama önerileri belli oldu
27.01.2020 14:37:49