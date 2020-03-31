Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İran'da yeni doğan bebekte Covid-19 tespit edildi, destek ünitesi olmadan nefes alabiliyor

İran'ın Meşhed kentinde yeni doğan bir bebekte yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Doktorlar, "Bebek, dünyaya geldikten sonra ilk 24 saat içinde solunum güçlüğü yaşadı. Şu an destek ünitesi olmadan nefes alabiliyor" dedi

31.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:44
İran'da yeni doğan bebekte Covid-19 tespit edildi, destek ünitesi olmadan nefes alabiliyor
İran 'ın Meşhed kentinde yeni doğan bir bebekte yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Meşhed Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmed Şah Ferhat, "Covid-19 taşıdığı şüphesi bulunan bir annenin dünyaya getirdiği bebeğe test yapıldı. Sonuç pozitif çıktı" dedi.
Euronews.com'da Görüntüle
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Koronavirüs, İran, Dünya
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Dünya ››İran'da yeni doğan bebekte Covid-19 tespit edildi, destek ünitesi olmadan nefes alabiliyor - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Hindistan’da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi Haberler
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
İran’da yeni doğan bebeğin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Haberler
İran'da yeni doğan bebeğin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Çin, koronaya yakalanan her hasta için ortalama 2.400 dolar harcıyor Haberler
Çin, koronaya yakalanan her hasta için ortalama 2.400 dolar harcıyor
Avustralya’da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi Haberler
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
İspanya’nın kabusu sürüyor! Salgında son 24 saatte 849 kişi can verdi Haberler
İspanya'nın kabusu sürüyor! Salgında son 24 saatte 849 kişi can verdi
Trump ’harika’ olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi Haberler
Trump 'harika' olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi
Aileler travmada! İtalya’da koronavirüsten ölenler böyle gömülüyor Haberler
Aileler travmada! İtalya'da koronavirüsten ölenler böyle gömülüyor
Çin’de koronavirüsten sonra orman yangını felaketi: 19 ölü Haberler
Çin'de koronavirüsten sonra orman yangını felaketi: 19 ölü

Son Dakika Dünya Haberleri

14:34: Hisarcık'ta gönüllü öğretmenler sağlık çalışanları için koruyucu maske üretti - Haberler 14:34: Karantinadaki umreciler yurtlardan çıkıyor - Haberler 14:34: BBP Genel Başkanı Destici, koronavirüsle mücadele için yeni önerilerde bulundu Açıklaması - Haberler 14:31: Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden kaçtı, hayatını kaybetti - Haberler 14:29: Köprülü kavşakta hareket halindeki cam yüklü tır yandı - Haberler 14:08: İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir - Haberler 13:51: Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi - Haberler 13:44: MHP'li Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Genel Başkanımız" ifadesini kullandı - Haberler 13:12: Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler 13:00: Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti 12:40: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti - Haberler 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık