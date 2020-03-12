Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 75 kişi daha hayatını kaybetti; can kaybı 429'a, vaka sayısı 10 bin 75'e yükseldi.
12.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:00
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs komşumuz İran 'da can almaya devam ediyor. İran'da bugün 75 kişi daha hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 429'a ulaştı.
ÖLÜ SAYISI 429, VAKA SAYISI 10 BİN 75
Ülkemizde de ilk vakası görülen ölümcül koronavirüs, komşumuz İran'da gün geçtikçe etkisini sürdürüyor. Bugün yaşanan 75 ölümle birlikte, İran'da virüsün sebep olduğu ölüm sayısı toplamda 429'a yükseldi. Öte yandan ülkedeki vaka sayısı da 10 bin 75 olarak açıklandı.
İRAN IMF'DEN 5 MİLYAR DOLAR TALEP ETTİ
Öte yandan, İran Merkez Bankası Başkanı Abdolnaser Hemmati ise Instagram'dan yaptığı açıklamada IMF'den koronavirüsle mücadele etmek için 5 milyar dolar talep ettiklerini açıkladı.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu :İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
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Yorumlar (5)
ADANALI:İTALYA : acil önlemler almamaız gerek dükkanları kapatın , AMERİKA : sınırları kapatın giriş çıkışlar yasak , TÜRKİYE : okullar ne zaman tatil olacak ?
GÖKCEBEY:SURIYEDEKI KAC IRANLILI TERÖRIST GEBERDI ACABA ACEMLER BOZMALARI. MAHSUMLARIN AHINI ALIRSANINIZ ALLAH BELANIZI VERIR IRAN …TERÖR VE …YAHUDI DEVLETI.
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