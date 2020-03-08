İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 194'e yükseldi
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıktı.
08.03.2020 13:56
İran 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıktı.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yaptığı açıklamada, son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 49 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, toplam vaka sayısının da 743 kişi artarak 6 bin 566'ya ulaştığını bildirdi.
En çok vakaya Tahran , Gilan, Kum, Mazenderan, İsfahan, Elburz, Merkezi ve Kazvin eyaletlerinde rastlandığını aktaran Cihanpur, 2 bin 134 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisini paylaştı.
Nevruz öncesi en çok ziyaret edilen 17 eyalete girişler yasaklandı
Çin'den sonra en çok can kaybının yaşandığı ülkelerden biri olan İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildi.
Kovid-19, İran'da başta başkent Tahran olmak üzere hızla yayılırken; eski Vatikan Büyükelçisi ve ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi, İran'ın eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam ve Tahran Milletvekili Fatma Rehber de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturuldu.
Nevruz öncesi en çok ziyaret edilen 17 eyalete girişler yasaklandı. Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verildi, spor ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edildi.
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar ve 24 milletvekilinin de yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yaptığı açıklamada, son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 49 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, toplam vaka sayısının da 743 kişi artarak 6 bin 566'ya ulaştığını bildirdi.
En çok vakaya Tahran , Gilan, Kum, Mazenderan, İsfahan, Elburz, Merkezi ve Kazvin eyaletlerinde rastlandığını aktaran Cihanpur, 2 bin 134 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisini paylaştı.
Nevruz öncesi en çok ziyaret edilen 17 eyalete girişler yasaklandı
Çin'den sonra en çok can kaybının yaşandığı ülkelerden biri olan İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildi.
Kovid-19, İran'da başta başkent Tahran olmak üzere hızla yayılırken; eski Vatikan Büyükelçisi ve ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi, İran'ın eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam ve Tahran Milletvekili Fatma Rehber de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturuldu.
Nevruz öncesi en çok ziyaret edilen 17 eyalete girişler yasaklandı. Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verildi, spor ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edildi.
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar ve 24 milletvekilinin de yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
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Etiketler : Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, Tahran, İran, Güncel
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