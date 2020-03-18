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İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 1135'e yükseldi

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 147 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1135'e yükseldi.

18.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:10
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 1135'e yükseldi
İran 'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 147 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1135'e yükseldi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İran, Ekonomi

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