İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 113 kişi artarak 724'e yükseldi
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 113 kişi artarak 724'e yükseldi.
15.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:36
İran 'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 113 kişi artarak 724'e yükseldi
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Güncel
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Güncel
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
Güncel
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Güncel
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı
Güncel
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı