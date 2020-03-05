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İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle tüm spor faaliyetleri durduruldu.

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini artırmaya devam ederken, spor faaliyetlerini de derinden etkiledi. Virüsün en yoğun görüldüğü ülkelerden olan İran, futbol faaliyetlerinin ardından tüm spor faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

05.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:12

'da ölümlere yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm faaliyetleri iptal edildi.

İran Spor Hekimliği sitesine göre, Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından alınan karar uyarınca, Kovid-19 sebebiyle ülke genelinde spor faaliyetleri 20 Mart Cuma gününe kadar durduruldu.

Söz konusu karara göre, tüm spor müsabakaları ve antrenmanları iptal edilirken, spor merkezleri de kapatıldı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle can kaybının 92'ye, vaka sayısının ise 2 bin 922'ye yükseldiğini bildirmişti.

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İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle tüm spor faaliyetleri durduruldu.

İran, Spor

Kaynak: AA


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5.03.2020 11:45:19