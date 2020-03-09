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İran'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 237'ye yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.

09.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:30
İran'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 237'ye yükseldi
İran 'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İran, Ekonomi
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