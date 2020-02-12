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İran'da yoğun kar yağışı

İran Acil Servisler Kurumu Sözcüsü Muçteba Halidi, ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

12.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:42
Acil Servisler Kurumu Sözcüsü Muçteba Halidi, ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İran'da genelinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İran'ın kuzey ve batı eyaletlerinde şiddetini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle Reşt şehrinde yolcular 12 saat mahsur kalırken, yetkililer kar temizleme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Tebriz, Reşt, Gilan ve Erdebil şehirlerinde ana yolların yoğun kar yağışı nedeniyle kullanılamadığı ve kar yağışının hayatı felç ettiği belirtildi.
İran Acil Servisler Kurumu Sözcüsü Mucteba Halidi ülke genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Gilan eyaletine bağlı Rudbar şehrinde çığ düşmesi sonucu 5 ve Reşt şehrinde kar temizleme çalışmaları sırasında 3 kişi hayatını kaybetti" dedi.
(İHA)
İran'da yoğun kar yağışı

İran, Güncel

Kaynak: İHA


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