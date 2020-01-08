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İran'da yolcu uçağı düştü: Çok sayıda ölü var

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, başkent Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağından çok az kişinin sağ kurtulabileceğini söyledi.

08.01.2020 07:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 07:46 İran'da yolcu uçağı düştü: Çok sayıda ölü var
Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, başkent Tahran'da düşen Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağından çok az kişinin sağ kurtulabileceğini söyledi.
Kulivend, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, PS-752 sefer sayılı uçaktan çok az kişinin sağ kurtulma ihtimallerinin olduğunu ve yolcuların çoğunun hayatını kaybettiğini belirtti.
Kurtarma timlerinin olay yerine ulaştığını ifade eden Kulivend, yangının şiddeti nedeniyle çalışmaların zorlukla yapıldığını dile getirdi.
Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mucteba Halidi de Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştüğünü bildirdi.
Uçakta 170 yolcu ve 10 mürettebattan oluşan 180 kişinin olduğunu aktaran Halidi, 22 ambulans ve 2 otobüs ambulans ile kurtarma ekiplerinin olay mahalline nakledildiğini kaydetti.

Boeing 737, Ukrayna, İran, Güncel

Kaynak: AA

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