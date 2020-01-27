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İran'da yolcu uçağı pistten çıkarak kara yoluna girdi

İran'da Tahran-Mahşehr seferini yapan yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kara yoluna girdi.

27.01.2020 11:11 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:36

'da Tahran-Mahşehr seferini yapan Caspian Havayolları'na ait MD-83 tipi yolcu uçağı, iniş yaptığı sırada pistten çıkarak Ahvaz-Mehşehr kara yolunda durabildi.

130 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Rıza Caferzade, yaşanan olayda herhangi bir can ve mal kaybı olmadığını belirterek, "Caspian Hava yollarına ait MD-83 tipi yolcu uçağı havaalanına iniş yaptıktan sonra pistten çıktı. Yolcular uçağın ana kapısı ve acil çıkış kapılarından sağ salim çıkarıldı" ifadelerini kullandı. Uçakta bulunan 130 yolcunun tahliye edildiğini kaydeden Caferzade, kazanın nedenine yönelik araştırma başlatıldığını bildirdi.

İran'da yolcu uçağı pistten çıkarak kara yoluna girdi

Tahran, İran, Dünya, Güncel

Kaynak: İHA


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27.01.2020 13:05:45