Haberler » Güncel » İran'da yolcu uçağı pistten çıktı - Haber

İran'da yolcu uçağı pistten çıktı

İran'da Tahran-Mahşehr seferini yapan yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kara yoluna girdi.

27.01.2020 11:20 | Son Güncelleme: 27.01.2020 11:21
'da Tahran-Mahşehr seferini yapan yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kara yoluna girdi.
İran'da Tahran-Mahşehr seferini yapan Caspian Havayolları'na ait MD-83 tipi yolcu uçağı, iniş yaptığı sırada pistten çıkarak Ahvaz-Mehşehr kara yolunda durabildi. İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Rıza Caferzade, yaşanan olayda herhangi bir can ve mal kaybı olmadığını belirterek, "Caspian Hava yollarına ait MD-83 tipi yolcu uçağı havaalanına iniş yaptıktan sonra pistten çıktı. Yolcular uçağın ana kapısı ve acil çıkış kapılarından sağ salim çıkarıldı" ifadelerini kullandı. Uçakta bulunan 130 yolcunun tahliye edildiğini kaydeden Caferzade, kazanın nedenine yönelik araştırma başlatıldığını bildirdi.
(Aynur Sena Çabuk/İHA)
İran'da yolcu uçağı pistten çıktı

Tahran, İran, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:58  İzmir öğrenciler için 'askıda peynir' uygulaması başlattı
12:58  Sivas'ta yapılan anadolu'nun en büyük 'millet bahçesi' açılışa hazır
12:53  Mersin'de 'İş hukukunda zorunlu arabuluculuk eğitimi' yapıldı
12:54  NATO Daimi Deniz Görev Grubu Doğu Akdeniz'de 'Geçiş Eğitimi'ni tamamladı
12:58  Van'da kar temizleme çalışması (3)
27.01.2020 13:05:50