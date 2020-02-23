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İran'daki 5.9 büyüklüğündeki deprem Başkale'de şiddetli hissedildi

İran'ın Hoy kentinde akşam saatlerinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Van'ın Başkale ilçesinde şiddetli bir şekilde hissedildi.

23.02.2020 20:03 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:18İran'daki 5.9 büyüklüğündeki deprem Başkale'de şiddetli hissedildi
'ın Hoy kentinde akşam saatlerinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem 'ın ilçesinde şiddetli bir şekilde hissedildi. anında vatandaşların panik ve korkuları kameralara yansıdı. AFAD'dan yapılan ilk açıklamada ise ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma olmadığı aktarıldı.

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy ilçesinin Zerabad bölgesinde akşam saat 19.00'da 5.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem İran sınırında bulunan Van'ın Başkale ilçesinde de şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem anında vatandaşların panik ve korku dolu anları kameralara yansıdı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından depremle ilgili yapılan açıklamada, "İran'in Hoy şehri yakınlarında meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, depreme en yakın noktada bulunan yerleşim yerlerimiz taranmış olup şuan itibarıyla can kaybı ve yaralanmaya yönelik olumsuz durum ihbarı olmadığı öğrenilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

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