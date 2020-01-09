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İran'daki 'baskıcı rejimden' Türkiye'deki 'özgür ortama' sığınanlar

"Tek düşündükleri Hizbullah ve Şii inancını Irak'ta yaymak. Kendi vatandaşlarını düşünmüyorlar. Bu sebeple insanlar İran'dan kaçmak için bir çıkış yolu arıyor..." Bu sözler yakın bir zamanda İran'dan Türkiye'ye temelli göç eden Ali'ye ait. Ali, birçok eğitimli İranlının ülkeden kaçtığını belirtiyor

09.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:51İran'daki 'baskıcı rejimden' Türkiye'deki 'özgür ortama' sığınanlar
"Tek düşündükleri Hizbullah ve Şii İslam inancını 'ta yaymak. Kendi vatandaşlarını düşünmüyorlar. Bu sebeple insanlar 'dan kaçmak için bir çıkış yolu arıyor..."

Bu sözler İran'dan yakın bir zamanda ayrılarak İstanbul'a gelen ve 'de yaşamaya başlayan Ali'ye ait. Ali'nin eşi Mona, İran'da okuduğu üniversiteden transkript (Not dökümü) belgesi almaya gittiği zaman ilginç bir sürprizle karşılaşmış. Üniversite görevlileri sadece bir günde 160 kişinin İran'dan ayrılmak için gerekli olan bu belgeyi talep ettiğini söylemiş.
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Türkiye, Irak, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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