Haberler » Güncel » İran'daki BM binası önünde ABD protesto edildi - Haber

İran'daki BM binası önünde ABD protesto edildi

İran'ın başkenti Tahran'daki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde toplanan yüzlerce kişi, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine tepki gösterdi.

03.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:22 İran'daki BM binası önünde ABD protesto edildi
'ın başkenti 'daki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde toplanan yüzlerce kişi, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine tepki gösterdi.
İran devlet televizyonuna göre, Tahran'daki BM binası önünde toplanan yüzlerce kişi, ABD'yi protesto etti.
Üzerinde "İran başın sağ olsun" ve "kanın yerde kalmayacak intikamını alacağız" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, sık sık "kahrolsun Amerika", "kahrolsun İsrail" şeklinde sloganlar attı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Tahran, İran, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:42   HDP önündeki oturma eyleminden etkilenip PKK kampından kaçtı - Haber
18:42   Çocukları ilgilenmeyince hayata küstü, kendisini eve kapadı - Haber
18:42   Trump, Süleymani suikastı konusunda Boris Johnson'ı önceden bilgilendirmedi - Haber
18:42   Paris'te bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
18:41   Fahrettin Altun'dan güvenlik zirvesi açıklaması - Haber
18:26   Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu - Haber
18:01   İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
3.01.2020 18:43:35