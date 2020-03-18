İran'daki "Çarşamba Suri" kutlamalarında ölü sayısı 3'e, yaralı sayısı 1101'e yükseldi
İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, "Çarşamba Suri" kutlamalarında ölü sayısının 3'e, yaralı sayısının ise 1101'e yükseldiğini söyledi.
18.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:44
İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, "Çarşamba Suri" kutlamalarında ölü sayısının 3'e, yaralı sayısının ise 1101'e yükseldiğini söyledi.
Mehr Haber Ajansına göre Halidi, "Çarşamba Suri" kutlamalarında şu ana kadar hayatını kaybedenler ve yaralılar hakkında açıklama yaptı.
Halidi, kutlamalar sırasında 3 kişinin öldüğünü 1101 kişinin yaralandığını, yaralılardan 166'sının uzuvlarını kaybetme tehlikesi taşıdığını, 416 yaralının ise görme yetisini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu aktardı.
İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Halidi, dün gece yaptığı açıklamada, kutlamalarda 2 kişinin öldüğünü, 330 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İran'da geçen yılki "Çarşamba Suri" kutlamalarında 4 kişi ölmüş ve 1962 kişi yaralanmıştı. Ülkede 2018 yılında da aynı kutlamalarda 4 kişi ölmüş, 4 bin 779 kişi yaralanmıştı.
İran'da Nevruz Bayramı öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamalarında özellikle çocuklar ve gençler yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişekleri atılıyor ve maytaplar yakılıyor. Bu kutlamalar her yıl İran'da pek çok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor. Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da yeni yıl (Nevruz) 21 Mart'ta başlarken bu sene Şubat 29 gün olduğu için 20 Mart'ta başlıyor.
Mehr Haber Ajansına göre Halidi, "Çarşamba Suri" kutlamalarında şu ana kadar hayatını kaybedenler ve yaralılar hakkında açıklama yaptı.
Halidi, kutlamalar sırasında 3 kişinin öldüğünü 1101 kişinin yaralandığını, yaralılardan 166'sının uzuvlarını kaybetme tehlikesi taşıdığını, 416 yaralının ise görme yetisini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu aktardı.
İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Halidi, dün gece yaptığı açıklamada, kutlamalarda 2 kişinin öldüğünü, 330 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İran'da geçen yılki "Çarşamba Suri" kutlamalarında 4 kişi ölmüş ve 1962 kişi yaralanmıştı. Ülkede 2018 yılında da aynı kutlamalarda 4 kişi ölmüş, 4 bin 779 kişi yaralanmıştı.
İran'da Nevruz Bayramı öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamalarında özellikle çocuklar ve gençler yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişekleri atılıyor ve maytaplar yakılıyor. Bu kutlamalar her yıl İran'da pek çok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor. Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da yeni yıl (Nevruz) 21 Mart'ta başlarken bu sene Şubat 29 gün olduğu için 20 Mart'ta başlıyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Güncel
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Güncel
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Güncel
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Güncel
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı