Haberler » Güncel » İran'daki deprem Van'da can kaybına yol açtı - Haber

İran'daki deprem Van'da can kaybına yol açtı

İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Van'da 3'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

23.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:41İran'daki deprem Van'da can kaybına yol açtı
'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem 'da 3'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvendik ve Gelenler mahallelerinde hasar meydana getiren deprem, Özpınar Mahallesinde ise 3'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bölgeye süratle sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve AFAD İl Müdürü Osman Uçar ile birlikte helikopterle deprem bölgesine hareket etti. - VAN

Deprem, İran, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 13:13:28