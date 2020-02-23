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İran'daki deprem Van'da da hissedildi

İran'da sabah meydana gelen depremin, Van ve çevre illerde de hissedildiği kaydedildi.

23.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:47İran'daki deprem Van'da da hissedildi
'da sabah meydana gelen depremin, ve çevre illerde de hissedildiği kaydedildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İran'da sabah saatlerinde gerçekleşen ve merkez üssü Hoy kenti olan deprem, kentte de hissedildi.
Açıklamada, "Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan, saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlimizde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. Sınır bölgemizdeki mahallelerimizden bilgi alınmaya çalışılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Deprem, Sabah, İran, Van, Güncel

Kaynak: AA

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