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İran'daki deprem Van'da da hissedildi

İran'da sabah saatlerinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, Van'ın Başkale ilçesinde de hissedildi.

26.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:56
İran'daki deprem Van'da da hissedildi
İran 'da sabah saatlerinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, Van 'ın Başkale ilçesinde de hissedildi.

AFAD Başkanlığından yapılan açıklamada, sabah saat 08.39 sıralarında İran'ın Khoy kentinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Van'ın Başkale ilçesine bağlı Böğrüpek ve Kaşkol mahallelerinde de hissedilen depremde can ve mal kaybı olmadı.

23 Şubat'ta aynı bölgede meydana gelen depremde ise Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvenlik, Gelenler ve Özpınar köylerindeki tek katlı kerpiç evler ve ahırların büyük bölümü yıkılırken, 10 kişi de hayatını kaybetmişti. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Deprem, Sabah, İran, Van, 3. Sayfa

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