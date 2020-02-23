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İran'daki depremde 25 kişi yaralandı

İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletinde meydana gelen depremde 25 kişinin yaralandığı, 43 köyde evlerin hasar gördüğü belirtildi.

23.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 23.02.2020 11:48İran'daki depremde 25 kişi yaralandı
'ın sınırındaki Batı eyaletinde meydana gelen depremde 25 kişinin yaralandığı, 43 köyde evlerin hasar gördüğü belirtildi.
İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, devlet medyasına yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle 25 kişinin yaralandığını söyledi.
Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Mehdi Şehriyari de yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine intikal ettiğini belirtti.
İran devlet medyasına göre, depremde 43 köyde evler hasar gördü.

Azerbaycan, Türkiye, Deprem, İran, Güncel

Kaynak: AA

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