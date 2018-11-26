İran'daki Depremde Yaralı Sayısı 646'ya Yükseldi

İran
'ın Kermanşah eyaletinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 646'ya yükseldi.
İran devlet televizyonu, geçtiğimiz akşam Kermanşah eyaletinde meydana gelene 6,4 şiddetindeki depremde yaralı sayısının 646'ya ulaştığını duyurdu. Yetkililer, Kirmanşah eyaletine bağlı Serpol Zehab'ta 290, Gilanigarb'ta 170, Kasrı Şirin'de 109, Batı İslamabad'da 54 ve diğer bölgelerde 23 kişinin yaralandığını açıkladı. Tahran Üniversitesi
Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada 6,4 büyüklüğündeki depremden sonra 148 artçı sarsıntı yaşandığı bildirildi. Irak
'ta 2 ölü 50 yaralı
Irak'ın Süleymaniye
kentinden hissedilen depremde, panik ve korku sebebiyle yüksekten atlayan 2 kişi hayatını kaybederken 50 kişi yaralandı. - TAHRAN
26 Kasım 2018 Pazartesi 09:55