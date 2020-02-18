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İran'daki depremin hissedildiği Van'ın Başkale ilçesinde hasar tespit çalışması yapıldı

İran'ın Hoy kentinde 16 Şubat'ta meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin hissedildiği, Van'ın Başkale ilçesinde hasar tespit çalışması yapıldı.

18.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:08İran'daki depremin hissedildiği Van'ın Başkale ilçesinde hasar tespit çalışması yapıldı
'ın Hoy kentinde 16 Şubat'ta meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin hissedildiği, 'ın ilçesinde hasar tespit çalışması yapıldı.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Başkale Belediyesi ekipleri, sarsıntının hissedildiği Kaşkol Mahallesi'ne gitti.
İran sınırındaki mahallede evleri kontrol eden ekipler, ağır hasarlı ya da yıkılan bir yapıya rastlamadı.
Köyde genellikle kerpiçten yapılan yaklaşık 60 evin duvarlarında çatlaklar tespit eden ekipler, ön incelemenin ardından köyden ayrıldı.
Evlerle ilgili detaylı teknik incelemenin daha sonra yapılacağını belirten görevliler, duvarlardaki çatlakların eksik malzeme kullanımından kaynaklandığını söyledi.
Evinde çatlaklar oluşan mahalle sakinlerinden Dündar Sarıtaş, deprem sırasında büyük panik yaşadıklarını dile getirdi.
Sarsıntının durmasıyla dışarı çıktıklarını anlatan Altınöz, "Akşam saat 21.00'de deprem oldu. Sarsıntı çok şiddetliydi. Şükür can ve mal kaybımız yok. Ancak evimizde çatlaklar oluştu." dedi.

Başkale, İran, AFAD, Van, Güncel

Kaynak: AA

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