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İran'daki gösterilerde 731 banka, 140 kamu binası yakıldı

İran'daki hükümet karşıtı protesto gösterilerinde 731 banka ve 140 hükümet binası yakıldı.

27.11.2019 13:21 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:26İran'daki gösterilerde 731 banka, 140 kamu binası yakıldı
'daki hükümet karşıtı protesto gösterilerinde 731 banka ve 140 hükümet binası yakıldı.

İran'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlara tepki olarak başlayan protestolar büyük maddi zarara yol açtı. İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, hükümet karşıtı gösterilerde 731 banka ve 140 hükümet binasının ateşe verildiğini söyledi. Gösterilerde güvenlik güçleri tarafından kullanılan 50'den fazla üssün saldırıya uğradığını belirten Fazli, ayrıca 70 akaryakıt istasyonunun yakıldığını ifade etti. Fazli, 15 Kasım'da bu yana devam eden protestolara 200 binden fazla kişinin katıldığını söyledi.

Uluslararası Af Örgütü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, protesto gösterilerinde en az 143 protestocunun öldürüldüğünü açıklamıştı. Tahran yönetimi ise Af Örgütü'nün açıkladığı rakamları yalanlamıştı. New York merkezli İran İnsan Hakları Merkezi tutuklanan kişi sayısının 4 bine yakın olduğunu duyurmuştu.

Öte yandan, protestolarda 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti. - TAHRAN

Hükümet, İran, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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