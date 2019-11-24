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İran'daki gösterilerde 900'den fazla banka şubesinin zarar gördüğü iddia edildi

İran'da benzin zammı protesto gösterilerinde 900'den fazla banka şubesi ve 3 bin civarında ATM'nin hasara uğradığı öne sürüldü.

24.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:32İran'daki gösterilerde 900'den fazla banka şubesinin zarar gördüğü iddia edildi
'da benzin zammı protesto gösterilerinde 900'den fazla banka şubesi ve 3 bin civarında ATM'nin hasara uğradığı öne sürüldü.
Hamshahrionline sitesinde, 15 Kasım'da başlayan gösterilerde zarar gören banka şubeleri ve ATM'lere ilişkin iddialar yer aldı.
Buna göre, ülke genelinde 40'tan fazla kentte düzenlenen gösterilerde 900'den fazla banka şubesi ve 3 bin civarında ATM zarar gördü.
İran medyasına göre, İsfahan'da 36, Hurrem Abad'da 40 banka şubesi ateşe verildi. Hasarın yüksek olduğu belirtilen başkent hakkında henüz net bir açıklama yok. Meşhed kentindeki gösterilerde ise banka şubelerinin zarar görmediği ifade edildi.
İran Merkez Bankası verilerine göre, ülkede toplam 21 bin 319 banka şubesi bulunuyor.
İran'da benzin zammı şiddetli protestolara yol açtı
ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım Cuma günü benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başlamıştı.
Gösterilerde, birçok kentte kamu binası da tahrip edilmiş, Tahran yönetimi, protestoların büyümesi üzerine geçen hafta ülke genelinde internet erişimini kesmişti. İnternet erişimi, 3 gün önce sınırlı olarak yeniden sağlanmaya başlanmıştı. Uluslararası Af Örgütü, olaylar sırasında en az 115 göstericinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
İranlı yetkililer ise şu ana kadar olaylar sonucunda 6 güvenlik görevlisinin ve 1 göstericinin öldüğünü duyurdu. Gösterilerin ülke dışından organize edildiğini savunan Tahran yönetimi, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı suçluyor.

Tahran, İran, ATM, Güncel

Kaynak: AA

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