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İran'daki gösterilerde yaklaşık 30 kişi gözaltına alındı

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, Ukrayna uçağının düşürülmesine tepki olarak hafta sonu başlayan gösterilerde yaklaşık 30 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

14.01.2020 13:26 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:26İran'daki gösterilerde yaklaşık 30 kişi gözaltına alındı
Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, uçağının düşürülmesine tepki olarak hafta sonu başlayan gösterilerde yaklaşık 30 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İsmaili, başkent 'da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının "yanlışlıkla" düşürülmesinden sonra gerçekleştirilen protestoların izinsiz olduğunu belirtti.
"Ulusal güvenliğin hedef alınmasına, halkın güvenliğinin tehdit edilmesine ve yabancı güçlerin eylemlerine tolerans göstermeyeceklerini" ifade eden İsmaili, "Son olaylarda da yaklaşık 30 kişi gözaltına alındı." dedi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.
Tahran yönetimi, başta uçağın İran ordusu tarafından düşürüldüğü iddialarını reddetmiş ancak olaydan 3 gün sonra İran Genelkurmay Başkanlığı, yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.
Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için Tahran'da düzenlenen anma etkinlikleri, hafta sonunda rejim karşıtı gösterilere dönüşmüştü.

Ukrayna, Tahran, İran, Güncel

Kaynak: AA

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