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İran'daki grip salgınında 81 kişi öldü

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, ülkedeki grip salgını nedeniyle eylül ayından bu yana 81 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı, salgının kontrol altına alınabilmesi için vatandaşlardan dinlenmeleri, hijyen koşullarına uymaları ve kimseyle tokalaşmamaları istendi.

07.12.2019 23:51 | Son Güncelleme: 07.12.2019 23:51İran'daki grip salgınında 81 kişi öldü

Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, İran resmi ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, son bir hafta içinde 8 bin 333 kişinin grip şikayetiyle hastanelere başvurduğunu ifade etti.

Bu kişilerin yaklaşık yarısının nefes darlığı nedeniyle 2 günden uzun süre hastanede kaldığını bildiren Reisi, diğer hastaların ise ayakta tedavi edildiklerini belirtti.

Reisi, ülkede geçen hafta ölen 25 kişi dahil olmak üzere eylül ayından bu yana grip salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 81'e çıktığını kaydetti.

"KİMSEYLE TOKALAŞMAYIN"

Salgının kontrol altına alınabilmesi için vatandaşlardan Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyelerini dikkate almalarını isteyen Reisi, hastaların dinlenmeleri, hijyen koşullarına uymaları ve kimseyle tokalaşmamaları gerektiğini ifade etti.

İran'da son aylarda Gülistan, Mazendaran, Kehguliye-Buyer Ahmed, Kirman ve Ahvaz eyaletlerinde H1N1 virüsü (domuz gribi) tespit edildiği açıklanmıştı.


Sağlık Bakanlığı, İran, Dünya

Kaynak: AA

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